克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）﻿憑著《暮光之城》系列電影耀升為國際巨星，在今年年底，她將和曾主演《魔鬼終結者：黑暗宿命》的麥坎西戴維斯（Mackenzie Davis）聯手搭檔推出浪漫愛情喜劇《求婚好意外》。該片是一部以聖誕節為背景的都會愛情喜劇，雖然主角設定為同志身份，但主演的克莉絲汀史都華認為返鄉過節的壓力跟你愛誰無關，因為每個人與家人團聚時都會有一樣的壓力：「我很喜歡節慶電影總是會讓人想到家的那一部分，但同時它也會讓人檢視到，現實中在家過節也有很荒謬和不自在的時候。」

《求婚好意外》由可莉杜瓦共同編劇和執導，身為同志的她非常喜歡聖誕佳節電影，卻鮮少看到有從同志觀點出發的節日故事：「這是一個很好的機會，透過《求婚好意外》提供給觀眾一個全新觀點的耶誕節慶電影。」克莉絲汀史都華也附和表示：「我一直以來都很期待能看到同志版的聖誕浪漫喜劇，很高興可莉杜瓦拍了這部《求婚好意外》！」

可莉杜瓦則表示：「這應該是我待過最開心的片場，從演員到劇組每個人每天都帶著滿滿的能量來拍片，實在是非常快樂。」克莉絲汀史都華也說到：「再也沒有甚麼比跟這群能互相支持彼此的怪胎一起合作來的有趣了！」電影將於12月4日在台上映。

(中時 )