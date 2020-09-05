英國媒體5日引述美國國防部消息指，川普政府正考慮將大陸晶片製造商中芯國際（SMIC）列入貿易黑名單。中芯國際方面對此暫未回應。

報導引述國防部1名發言人的說法指，國防部正與其他部門合作，研議是否針對中芯國際採取行動，意即規定美國供應商需要申請特別執照，方可向中芯國際供貨。

另位美國官員則表示，五角大廈官員並未沒有說明具體行動原因，但他們正在審查中芯國際與大陸軍方的關係。

川普政府目前已將至少275間陸企列入實體清單，包括科技巨企華為、中興通訊及海康威視等。

(中時 )