英媒：白宮考慮將中芯國際列入貿易黑名單 17:462020/09/05 中時 施施 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國媒體5日引述美國國防部消息指，川普政府正考慮將大陸晶片製造商中芯國際（SMIC）列入貿易黑名單。中芯國際方面對此暫未回應。 報導引述國防部1名發言人的說法指，國防部正與其他部門合作，研議是否針對中芯國際採取行動，意即規定美國供應商需要申請特別執照，方可向中芯國際供貨。 另位美國官員則表示，五角大廈官員並未沒有說明具體行動原因，但他們正在審查中芯國際與大陸軍方的關係。 川普政府目前已將至少275間陸企列入實體清單，包括科技巨企華為、中興通訊及海康威視等。 (中時 ) #中芯國際 #實體清單 #貿易黑名單 #美陸 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美國傳擬制裁中芯國際 納入貿易黑名單 12:252020/09/05 財經 新聞早班車》宿敵印度媒體披露 陸鐵哥巴基斯坦 悄悄與台談貿易 06:582020/09/05 政治 宿敵印度媒體披露 陸鐵哥巴基斯坦 悄悄與台談貿易 04:102020/09/05 財經焦點 台美日歐聯手 力促供應鏈重組 04:102020/09/05 產業特刊 醫材爭議、護航美豬吃像難看 網：陳時中已不適任 16:492020/09/05 政治 華為禁令衝擊 京元電8月業績僅小增 04:102020/09/05 證券．權證 頭條揭密》大陸一動作 中印邊境開戰情勢再次浮現 04:442020/09/05 政治 中國新視野－挑戰美元霸權 人行加速數位貨幣發展 04:102020/09/05 全球財經 蘋果鏈染紅？ 童子賢：產業趨勢大於顏色 04:102020/09/05 財經要聞 盤點抗陸籌碼？白宮令政府部門查清所有對涉陸經費 09:522020/09/05 國際 國際熱門新聞 報復來了？議長高規訪台後 捷克知名鋼琴商丟訂單 - 國際 遇俄就軟 川普稱沒有證據顯示納瓦尼被普丁政府下毒 - 國際 怪課本沒教！拜登：電燈泡是非裔發明 而非愛迪生 - 國際 女砸55萬買精品包 「少做一件事」慘了 秒被海關銷毀 - 國際 新冠肺炎躍升美第二大死因 今年恐死41萬人 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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