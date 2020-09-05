苑裡鎮林森國小附近遭大量傾倒廢土案，進行技術指導行為人加強水土保持處理與維護，該案目前也請農業處及地政處進行用地管制作為。（苗栗縣政府提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣政府水利處公布今年度違反水土保持法案件統計，今年5至8月共計27件，相較前期1月至4月36件，下降9件，這期27件處以6萬至30萬元不等之罰鍰外，有5件移送苗栗地檢署偵辦，以變動率統計，苑裡、後龍、造橋、頭份等地區違規件數上升，其他均為下降。

水利處指出，日前經媒體報導，苑裡鎮林森國小附近遭大量傾倒廢土案，經水利處水土保持科自6月份起取締至8月份累計處分5次，裁處共計140萬元罰鍰，且為求苗栗山坡地安全，也請苗栗縣水土保持服務團專業技師到場現勘，經4次履勘尚未造成坡地災害。

水保科指出，苑裡鎮林森國小附近遭大量傾倒廢土案，已進行技術指導行為人加強水土保持處理與維護，該案目前也請農業處及地政處進行用地管制作為，避免再有不法情事發生。

水利處統計去年度簡易水土保持申請案來文共238件，核定總件數177件，平均核定天數為57天；今年1月至8月來文225件，合於法規受理157件，核定總件數88件，平均核定天數為46天，相較去年下降11天。

水保科表示，經建立簡政便民措施及水土保持服務團輔導機制，已逐步降低民眾自行申辦負擔，縣府以簡化方式提供民眾辦理簡易水土保持申報，希望民眾多多進行申請，不必鋌而走險的違規開挖山坡地挨罰。

(中時 )