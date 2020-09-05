統一獅今日讓新秀捕手羅暐捷隨隊，他是去年獅隊選秀第二指名選手，生涯首度到一軍長見識，代總教練林岳平表示，主要是因為擔任指定打擊的潘武雄下二軍後，需要火力補上空缺，近期若有機會就能讓羅暐捷登錄一軍，也有可能讓他嘗試蹲捕。

羅暐傑是去年U18中華隊冠軍班底，還因為在比賽中向攝影機挑眉，而獲得「挑眉哥」稱號，今年在二軍表現也不錯，43場出賽敲出32支安打，另有7轟，打擊率3成23、長打率0.687。今日獅隊做出球員異動，潘武雄因為腳傷下二軍，先補上投手邱浩均，另外讓羅暐捷隨隊。

林岳平表示，潘武雄的位置是指定打擊，讓羅暐捷隨隊是希望借重他的打擊火力，「羅暐捷二軍打擊不錯，單純考量打擊火力選擇他，先讓他隨隊，若有機會就讓他上場，也有可能讓他蹲捕。」而羅暐傑透露，自己在接到消息時相當興奮，「11點多接到電話已經睡了，到2點多才睡著。」

羅暐捷坦言自己在守備方面還有很多地方需要加強，尤其傳球是他相當煩惱的一塊，「前陣子傳球遇到大問題時，單場被盜壘7次，是人生最慘，一直傳不准，當時不只阻殺，連回傳球都開始有問題了。」

傳球遇到低潮，羅暐捷都會與一軍投捕教練「丹麥」陳俊輝通電話，「教練常常打來關心我，他知道我會沮喪，以前遇到什麼問題都會找他，對他沒有隱瞞。」

羅暐捷自高三才開始擔任主戰捕手，因此較缺乏經驗，「我在捕手這塊還缺乏練習，以前在高中都『騙吃騙吃』，比賽都靠感覺，但現在進職棒要學習如何掌握全場，練習沒問題，但上場時心理因素還需要克服。」

(中時 )