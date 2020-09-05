罷免陳致中總部今成立，外面立著的看板上除有瓢蟲圖案，還寫上罷免口號。(取自臉書)

罷免高雄市議員陳致中的罷免案，正式啟動第二階段連署，並在今(5)日成立「罷免陳致中總部」。罷免陳致中總部發言人郭倫豪表示，罷免陳致中二階連署活動正式開始，請大家能再多多支持，而「罷中總部」外的看板上充滿瓢蟲圖案，似乎也意有所指。

「罷中總部」成立，宣告第二階段罷免活動正式展開，總部地點位於前鎮於新生路32號。「罷中」發言人郭倫豪今在臉書上表示，感謝大家的踴躍參加，罷免陳致中二階連署活動正式開始，請大家多多支持，趕快來連署。

「罷中總部」外的看板，以粉紅色為底，並畫上瓢蟲的圖案，同時上面還寫有「罷不掉，被人笑」、「鎮港除蟲隊，全民抓瓢蟲」的標語。根據《Ettoday新聞雲》報導，「罷中」發言人郭倫豪指出，罷中的視覺設計以粉紅色調，是想要擺脫藍綠基調，而瓢蟲的意象則是暗藏其他涵義。

對於罷免活動的進展，陳致中則回應，他會以平常心面對，尊重不同民意，恪盡民代職責，努力為地方服務。

罷免陳致中總部4日時指出，第一階段才送3300份連署書，已經到中選會拿了第二階段連署書，所以意思是5日開始60天，將會開始罷免陳致中活動，大約在11月2日截止，要衝破2.8萬份，希望可以募集到3.5萬份。

(中時新聞網)