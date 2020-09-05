台東觀光夜市減塑做公益，1個月募得近3萬元，創世台東院員工開心數硬幣。（莊哲權攝）

台東觀光夜市為達減塑效果，民眾要使用塑膠袋必須投1元進捐款箱，幫助創世基金會台東院，1個月下來獲善款近3萬元，對植物人尿布經費不無小補，環保、公益、美食3贏，就連外縣市的夜市也有意跟進。

62個愛心功德箱，每個都是沉甸甸，幾乎都有半桶滿，裡面多數是1塊錢銅板，也有10元、50元硬幣，甚至有100元紙鈔，創世基金會人員數錢數到手軟，但也很開心。

台東觀光夜市常務監事羅永豐表示，為了達到減塑效果，從8月4日開始，規定消費者使用塑膠就投1元進功德箱，有民眾則選擇不用塑膠袋，便可達到減塑效果，也有民眾樂意投錢，這些錢就捐給在地的創世台東院，幫助植物人照護，取之於台東，也用在台東，以後每個月會與創世做1次結清。

羅永豐指出，原本以為民眾看到買塑膠袋要付1塊錢後，會降低購買意願，沒想到很多人不僅不要塑膠袋，還主動投1塊錢做愛心，甚至有人投百元鈔，很感動，到9月4日滿1個月，大約募集近3萬元，成效超乎想像。

他說，在疫情剛解封時，夜市每天6個1100公升的子母車都不夠用，活動推出以來，大概只用到5個子母車；除了做公益以外，他們也鼓勵消費者自備餐具或環保袋、環保杯，攤商會有加量不加價、現金折價2元至5元不等的優惠，並且預計9月底展開環保餐具促銷。

觀光夜市理事長賴月美表示，減塑做愛心是全國夜市首創，該夜市共有99個攤位，其中經營餐飲的62個攤位全都響應，現在包括高雄凱旋夜市、台中逢甲夜市、北部寧夏夜市，都有意跟進。

創世台東院院長王玉鳳說，目前該院有50床植物人，1個月的尿布費用要10幾萬元，消費者逛夜市不僅能嘗美食，也能兼做環保及公益， 這些善款積沙成塔，不無小補，很感謝大家支持。

(中時 )