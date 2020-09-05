旗山大林爐碴回填區8月底連日豪雨後，廢爐碴強鹼水再次現形。（旗山反大林回填廢爐渣自救會提供／林雅惠高雄傳真）

旗山大林爐碴回填區8月底連日豪雨後，廢爐碴強鹼水再次現形，居民質疑負責清運的萬大材料科技公司清除作業未確實，市長陳其邁得知後，立即約見環保局長張瑞琿，指示環保局儘速依法處理，該開罰就開罰，絕不寬待。

旗山反大林回填廢爐渣自救會會長鄭妙珍表示，萬大公司清除作業未確實，6月發生死魚事件後，8月底西南氣流豪雨，又讓回填區汙染水流至農地，檢測汙染水為強鹼性，過去木瓜、香蕉等作物因此死掉，呼籲有關單位盡快解決汙染問題。

環保局表示，旗山大林現場掩埋100萬噸爐渣，萬大公司若清理不符合期程及未做好污染防制措施，將予重罰並廢止清理計畫，並命清理義務人（含中聯公司）繳交代履行費用89億。

環保局指出，4日派人到現場查看，確實發現有強鹼滲漏水從擋土牆流出，環保局已依廢棄物清理法告發並限期改善。

此外，環保局也派人赴現場監督清理過程，針對已清理區域複查其清理情形，未清理乾淨則要求改善，並要求廠商須達成3年內完成清理的目標，無論轉爐石或廢棄物均應清理離場。

環保局強調，其他關係人如中聯公司等司法訴訟仍會持續進行，不會因為啟動清理而有所鬆懈，後續所有行政作為須以審慎合法程序來進行，避免不符程序而延誤清理期程。

(中時 )