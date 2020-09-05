果陀劇場的《步步驚笑》。（果陀劇場提供／陳淑芬台中傳真）

果陀劇場今年推出喜劇《步步驚笑》經典版，全台巡迴卻因疫情全面延期，過去幾乎完售的票房只剩3成，期間虧損高達千萬元，《步步驚笑》8月底在台北加演後，首場巡演今天起於台中市中山堂登場兩天。劇團表示，門票售出7成以上，期盼走過疫情低谷，再現劇場笑聲狂潮。

果陀劇場的《步步驚笑》在2009年、2013年演出以來，好評浪潮不斷，今年加碼推出「十年經典‧豪華陣容版」，由演員天心、屈中恆、郭子乾、劉亮佐及竇智孔攜手同台，輪番上演48個角色，3月間在台北城市舞台演出後，計畫展開全台巡迴。

果陀劇場表示，沒想到，原規劃上半年的全台巡演竟遇到新冠肺炎疫情，票房受創僅剩3成，甚至最後忍痛延期至下半年，期間劇團自行吸收虧損高達千萬元。疫情趨緩後，8月28至30日在台北城市舞台特別加演後，全台巡演首場今明兩天在台中市中山堂登場。

果陀劇場的《步步驚笑》又名《三十九台階》，來自著名百老匯「故事大王」 約翰布康劇本、改編自好萊塢緊張大師希區考克《國防大機密》電影，描述一位平凡人意外捲入一場間諜組織的計畫，慘遭暗殺及追捕因而展開一連串逃亡的故事。描寫30年代英國百老匯，由天心飾演身懷國家機密的性感女特務，帶著屈中恆及竇智孔所飾演的紳士倉荒逃亡，遭到國際組織的暗殺，開啟一場不平凡的「世紀大逃亡」。

(中時 )