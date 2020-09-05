食安仍有疑慮情況下，民進黨政府閃電開放萊劑美豬進口，但部會間對美豬開放意見紛歧，教育部、國防部、警政署都對美豬說NO。媒體質疑，是否部會鬧內訌，衛福部長陳時中被逼急了，竟承認他要帶頭吃美豬也是不得已的。對此，網友直呼「幹話王」太誇張，前兩天不是說可以天天吃，現在是又被逼的，搞得好亂！

美豬美牛開放進口，相關部門相繼表態不吃，教育部說學生營養午餐禁用美豬，國防部表示敬謝不敏，警政署也說警消不吃。陳時中今上午在記者會上宣布瘦肉精安全容量及標示辦法，媒體追問部會不支持吃美豬，這樣算不算是內訌，不料他竟說了大白話，他答應帶頭吃是不得已的。

陳時中不想帶頭吃美豬，坦言一切都是不得已的，一般民眾聽到該哭還是笑呢？PTT網友熱議陳時中的由衷之言，反應超有趣，無論網友喊大推或狂噓，評論都一樣：酸爆了。

網友們留言說，「今天這樣明天那樣，到底要怎樣？」、「幹話王，話都是你在講」、「前兩天不是說可以天天吃，現在是又被逼的，搞得我好亂！」、「所以到底為什麼要開放不安全又不好吃的東西啊」、「部長先快點自己吃十年實驗一下啦」、「某人：犯法在先，不要在那邊五四三的」、「人設崩壞」、「時神說什麼跟著就對了 別逆時鐘好嗎」、「陳時中知道懷孕婦女是內臟類高消費族群嗎？」、「雙標民進黨好棒棒」、「快笑死，不得已還進口？？？」、「不是要直播吃美豬 說話反起反倒」。

(中時新聞網)