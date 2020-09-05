儘管才來新東家台啤報到不久，加上右手掌骨傷勢還沒完全痊癒，台啤「KIWI」李啟瑋5日仍然攻下全場最高19分，幫助台啤成功擋住高雄九太反撲，終場62比54贏球，除摘台灣夏季籃球挑戰賽第3勝，也跟裕隆攜手挺進6日冠軍戰。

「畢竟我來台啤還沒多久，默契還在磨合階段，在這盃賽前幾場找不到自己節奏，直到最近一兩場才比較好，」上季還在璞園效力，且包辦年度第六人與進步獎的李啟瑋說，「其實待在台啤感覺跟在璞園差不多，因為兩隊都算年輕球隊。」

只是李啟瑋上季打完還沒多久，就突然傳出加盟台啤消息，畢竟台啤早已擁有黃聰翰、黃鎮兩名國手級前鋒，李啟瑋的加盟，無疑是讓台啤鋒線陣容更擁擠，「我一開始確實擔心過這個問題，幸好聰翰與鎮哥都告訴我，就是良性競爭而已。」

一旁經過採訪現場的黃鎮，隨即冒出一句，「有競爭才有進步！」證明李啟瑋並未說謊，「反正我們就是良性競爭，不管是誰上場，就是努力幫忙球隊攻勢不要斷掉。」至於SBL下個球季目標，他說：「我不敢太早說目標，因為我還在學習。」

台啤總教練周俊三也很肯定李啟瑋的表現，卻對最近傷兵眾多，弄到只剩11人可用窘境有點擔憂，「儘管還在季外，還是希望大家小心一點，每個球員都很重要。至於明天冠軍賽，裕隆資深球員表現很棒，但連打7天對他們體能消耗很大。」

(中時 )