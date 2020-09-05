《Missing：他們存在過》實力派演員許峻豪深受後輩喜愛。（LINE TV提供）

由李準基、文彩元主演的《惡之花》集結驚悚懸疑、都會愛情、社會寫實等元素，被譽為今夏最受矚目懸疑愛情劇，最新1集內容中，文彩元為保護李準基，要他逃亡離開自己身邊，讓患有情緒障礙的李準基首度感受到心痛，在路邊痛哭失聲，虐哭一票觀眾。

因韓國疫情關係，原定周五播出的第12集順延至下周，同時段播出《惡之花》特別節目，不僅首度釋出濃縮版精彩劇情，讓劇粉回味無窮，還邀請飾演李準基好友的徐賢宇、姊姊張熙軫，一同探討劇中角色的關係與發展、無法預測的「連州市連環殺人事件」驚人真相。

討論到《惡之花》播出至今最深刻的畫面，張熙軫說：「第10集中，文彩元激動地向李準基說『我想你了』，看著文彩元心痛的樣子，我都跟著掉下淚。」一旁的徐賢宇也認同地說：「《惡之花》有太多精彩畫面，一刻都不能錯過！」

另1部鬼月應景題材的靈異燒腦韓劇《Missing：他們存在過》，集結不老男神高洙、《屍戰朝鮮》中飾演朱智勛老師的許峻豪、《屍速列車》正義女高中生安昭熙，等實力派演員同台飆戲，網友滿心期待表示：「各劇喪屍合體找屍體！」該劇以「失蹤人口」為主題，擁有「陰陽眼」的高洙、許峻豪在一個聚集失蹤者靈魂的神秘村莊，攜手找尋活口和屍體的懸疑靈異故事。

實力派演員許峻豪在《屍戰朝鮮》中飾演皇世子朱智勛的老師安炫大監，為輔佐世子拉下奸臣，自願感染成為喪屍，精湛演技讓人全身起雞皮疙瘩，這次在《Missing：他們存在過》中化身「靈魂村守護者」，協助失蹤者的靈魂找尋屍體，安昭熙也對這位大前輩讚譽有加：「如果我忽略角色中的細節，峻豪前輩都會提醒我並細心地指導。」透露拍攝時只要有許峻豪在身邊，就會感到特別安心。

《惡之花》於LINE TV每周四、五上午10點更新；《Missing：他們存在過》於LINE TV每周日、一上午10點更新。

(中時 )