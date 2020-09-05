台東縣政府推廣海洋教育及觀光，縣長饒慶鈴5日在活水湖開心體驗操舟。（莊哲權攝）

台東縣政府爭取花東基金，展開為期4年的海洋教育，5日在活水湖辦理獨木舟體驗，縣長饒慶鈴親自操槳，聽完教練的解說後，她開心地說，台東發展海上觀光的親海教育已經啟航，而且筏獨木舟除了手臂要動以外，也可利用腰部肌肉助力，可達到減肥瘦腰效果。

縣長饒慶鈴5日到活水湖與賓朗國小學生下水，體驗獨木舟操舟，根據教練的解說，因為只用手臂比較吃力，可以利用腹部大肌肉稍微轉腰，划起來較輕鬆，饒慶鈴恍然大悟地說，原來操舟還可以達到瘦腰效果。

饒慶鈴表示，台東是海洋城市，尤其是在這麼漂亮的活水湖，希望推廣海洋獨木舟、SUP立槳等水域活動，讓台東水域的活動能夠更多元化，發展出屬於台東特有的海洋運動亮點。。

她說，縣府也將從訂定水域活動相關管理規範，及小朋友的親水教育開始，未來從活水湖逐步擴大到整個海岸線，不僅是致力親水且多元的教育，也希望遊客來台東玩水是多元的、安全的，也是台東發展運動觀光的目標之一。

教育處長林政宏指出，台東有很棒的水域及海域，縣府透過4年花東基金計畫，做為海洋運動的主軸，今年第1年先做海洋獨木舟的推廣及種子教師的培育，明、後年希望能在海岸線尋覓中、高階地點，進一步親近每洋，推動具特色的運動觀光產業。

(中時 )