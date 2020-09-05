俄羅斯反對派納瓦尼疑似中毒事件，美國總統川普拒絕與歐洲站在同一陣線對俄羅斯譴責與施壓。他4日拒絕就這一事發表評論，並稱「我們還沒有證據」證實莫斯科毒害了這位反對派領袖。

川普在白宮記者會上被問及如何看待納瓦尼遭下毒一事，以及美國會對此作何反應。他回應說：「我們必須非常認真地看待它。如果是這種情況（故意下毒），我想我們會（反應）的。但我不知道到底發生了什麼，我認為這是個悲劇。很可怕，它不應該發生。我們還沒有任何證據，但是我會研究一下。」

納瓦尼在8月20日從西伯利亞托木斯克（Tomsk）飛往莫斯科的途中突然昏厥失去意識。納瓦尼的發言人稱懷疑他被下毒，而飛機迫降將他緊急送醫後，隔天院方表示，未在他的血液和尿液中發現毒物。

8月22日，納瓦尼被送往德國柏林接受治療。德國政府在9月2日表示，檢測發現納瓦尼確實遭到下毒，毒物為神經毒劑「諾維喬克」。

雖然川普聲稱尚無證據顯示納瓦尼被下毒，但他也表示，沒有理由不相信德國政府的說法，但他必須有了證據才能下結論，決定是否要對俄國採取行動。

川普補充說，如果證據證實普丁政府對納瓦尼下毒，他會「非常生氣」，華府希望在未來幾天收到「大量文件」，但是「他不清楚這些文件是否會被公開。」

(中時 )