《嗨！北流》演唱會今（5日）在台北流行音樂中心舉行，下午戶外場由慢慢說、告五人、婁峻碩、Karencici、屁孩Ryan及文慧如連番上陣；婁峻碩最近正積極籌備年底即將在高雄舉辦的加場演唱會，把先前個人演唱會的精華帶到北流戶外演唱會現場，〈IDOLRAPPR〉、〈NEVERLAND〉等歌一次唱盡，對於首次能來北流的表演，婁峻碩發豪語地說：「我必須要推薦北流這個舞台，因為我下個目標，就是在北流表演廳開唱！」隨著最近疫情趨緩活動邀約跟著爆增，把握機會「報復性賺錢」的他，光是這三個月加起來就多達50幾個大大小小活動演出，收入逾百萬。

二度入圍本屆金曲獎最佳演唱組合的慢慢說今打頭陣，表示：「期待未來北流成為台灣流行音樂強而有力的心臟，我們也會交代子孫們到北流流行音樂文化館看祖先照片的！」本屆金曲獎將首次在北流舉辦，慢慢說今提前為出席金曲獎典禮暖身，主唱利得彙透露屆時自己的紅毯造型將有「大突破」，至於帶什麼幸運小物？她表示：「會請沈志方幫我帶能量棒，因為以往頒獎典禮到最後都會很餓，所以我們決定要帶個蔓越莓口味的能量棒，填飽肚子又有喜氣的感覺。」

緊接著上場的屁孩Ryan熱唱〈陷阱妹〉、〈姊妹丼〉等年輕世代神曲，出道不到兩年的他個性活潑，表示要用表演解救戴著口罩的大家，邀請大家一起合唱〈主打歌〉，炒熱氣氛的功力超強！文慧如除了帶來三首創作〈全放空〉、〈同行〉、〈親愛的你〉，也獻唱大家耳熟能詳的〈漂向北方〉，「讓我們一起同行前往北流來場音樂饗宴，一起嗨」。八月中甫結束個人首場演唱會的Karencici，一口氣送上〈Go On〉、〈SorryMama!〉等快節奏勁歌，Karencici以一身街頭潮流感造型絲毫隱藏不住好身材，有別於平常歌手開唱前忌口，Karencici透露自己要要吃飽才有力氣唱歌，演出前大嗑炸雞也不以為意，「沒有特別限制」。

這次演出還請來一口氣入圍金曲獎新人、最佳樂團、裝幀設計、音樂錄影帶等四項大獎的告五人樂團獻唱，成員興奮表示：「北流還沒完工時，我們就常在開車回宜蘭的路上繞過去看，當時許下心願，希望有一天能在這邊開唱，這次在北流演出一定會留下美好而深刻的感受！ 」《嗨！北流》演唱會今戶外場吸引約2000流動人次，湧入現場，同時間線上也有逾16萬人觀看直播。

北流開幕演唱會今下午登場。（吳松翰攝）

北流開幕演唱會今下午登場。（吳松翰攝）

北流開幕演唱會今下午登場。（吳松翰攝）

北流開幕演唱會今下午登場。（吳松翰攝）

(中時 )