澎湖》2020年9月5日 澎湖 ▲澎湖縣湖西鄉太武村長鄭秀娟同額當選，3個兒子是最強陣容樁腳。（陳可文攝）

澎湖縣白沙鄉縣議員、湖西鄉太武村長5日都舉辦補選，白沙鄉競爭很激烈3人廝殺，代父出征的宋昀芝力克雙雄當選；太武村同額參選，原村長遺孀鄭秀娟眾望所歸。

前澎湖縣議員宋國進因病去世，白沙鄉選區原2席議員缺額達2分1，另前湖西鄉太武村長歐孟沛也因病過世，任期未超過一半，中選會正式公告5日舉行補選投票。

白沙鄉縣議員補選鄉親參與熱烈，長期熱中地方事務的1號吳龍河、2號前鄉長陳定國捲土重來、3號宋國進之女宋昀芝代父出征，3雄爭霸各有擅場。

白沙鄉戶籍人數9848人、選舉人數8393人、投票人數3376人、全鄉16個投開票所、投票率40.22％；開票結果，吳龍河643票、陳定國801票、宋昀芝1881票，宋巾幗不讓鬚眉輕騎過關當選。

宋昀芝激動哽咽地感謝所有鄉親力挺支持，順利接棒父親的遺願繼續為白沙鄉親服務，初出茅廬第一次踏入政壇她滿心忐忑，尤其肩負著鄉親們期許，她應允一定全力以赴為白沙鄉建設打拚，也再次奠定白沙鄉宋派的雄厚地方勢力基礎。

湖西鄉太武村是全鄉人口數最少的村落，前村長歐孟沛擔任村長20多年孚眾望，66歲遺孀鄭秀娟拗不過村民請託，幾經家族會議討論，毅然決定披掛上陣再次繼承村長職務，民意眾志成城同額參選。

太武村戶籍人數92人、選舉人數78人、投票人數35人、投票率44.87％，鄭秀娟得票數35票當選。

(中時 )