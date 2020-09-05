罷免團隊一早就在社子市場擺攤，不少民眾到現場簽字，需在20天內蒐集到417位合格選民連署，才能進入下一階段。（游念育攝）

支持社子島開發的福安里民5日在社子市場口，共同發起罷免里長謝文加的連署，為北市首件罷免案，提案人陳正勇指控，里長長年在地方服務，卻無法與北市府有效溝通，阻撓社子島開發，造成居民生活品質每況愈下，認為謝文加已不適任里長職務。對此，謝文加無奈的說，擔任里長已14年，為里民盡心盡力，指控並非事實。

罷免團隊一早就在社子市場擺攤，不少民眾到現場簽字，陳正勇說，福安里可選舉人數約有4100多人，提案人要在20天內募集10％，約417位合格選民連署，而第1天共收到了約200份連署。依現行罷免制度，若順利通過2階段，第3階段投票，只要有效同意票數大於不同意票數，且同意票數達選舉人總數25％，約1043票就可通過罷免。

陳正勇表示，謝文加並未實際住在里內，無心地方建設，里內環境也沒有改善，且里長未經召開里民大會整合意見，擅自提出空洞的主張，與北市府溝通無效；陳指出，謝文加甚至公器私用，曾利用廣播系統，給反開發的里民使用，進行反對抗爭。

謝文加說，長期為里民盡心盡力服務，14年來不曾買賣土地，一心就是為里民爭取好的補償條件，社子島不會再淹水也是長年的努力；謝強調，從來沒有不支持社子島開發，有能力的人都已搬出社子島，剩下的都是甘苦人，所以會替里民爭取更好的補償。

參與連署的李小姐說，社子島雖位在台北市，但環境卻不好，人口不斷外移，里長也並非反對開發，但長期下來並未看見社子島有改變，所以才會參與連署，盼社子島也能像內湖一樣，盡快開發成為人文科學園區。

(中時 )