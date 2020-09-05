橫山鄉長張志弘（右）特別趕至徐瑜新競選總部，恭喜徐瑜新順利當選。（莊旻靜攝）

民進黨黃源慶（右二）高票落選，致詞時表示是努力不夠，也向選民致謝。（莊旻靜攝）

新竹縣關西鎮5日舉辦縣議員補選，國民黨候選人徐瑜新下午5點許，在票數超越對手民進黨的黃源慶逾500票後，宣布當選，他總計拿下3587張票，也表示未來會與同為關西、國民黨籍的縣議員羅仕琦，共同為關西建設而努力。

徐瑜新表示，他非常感謝這次鄉親對他的肯定，也謝謝國民黨願意提名年輕人出來參選，未來進入議會，絕對會跟黨團所有議員監督、反對含有瘦肉精的肉品，用於學生食用的營養午餐。

徐瑜新也說，這次選舉雖有些批評聲音、謾罵，「但選舉結束就過去了」，未來會守護關西。徐瑜新也表示，關西過去不曾在議會同時有過2席國民黨議員，他也希望縣長楊文科能在未來2年內達成十大建設，如關西外環道的規畫，他會與羅仕琦共同聯手，為家鄉爭取福利。

黃源慶則以2768票、第二高票敗北，黃源慶表示，他坦然接受此結果，也說，用盡了努力，但沒能勝選，「代表我們努力不夠」，下次再加油，也對不起為他輔選的民進黨及副總統賴清德。

此場補選共有3黨6人參選，已故議員吳發仁之弟吳發勝，也拿下1291票，為得票第3高者，鎮民代表彭兆銘得到951票、李常棟為678票，代表時代力量參選的陳玉蟾則獲得366票。

同日舉辦補選的還有關西鎮西安里長，前里長羅吉森因故辭職，該里則由羅許秋芳同額競選，拿下728票。新竹縣選舉委員會將提委員會議審議後，將選舉結果陳報中央選舉委員會審定。

(中時 )