助人行善！新竹縣政府、新竹縣快樂國際蘭馨交流協會5日上午舉辦清寒女大生獎助學金授獎活動，幫助設籍新竹縣、家境困難的女大學生完成學業，期望能透過教育，翻轉人生。

快樂國際蘭馨交流協會魏綉香表示，該會成立的宗旨即是「女人幫助女人」，此次受助對象為縣內列冊的特殊境遇家庭子女，透過婦女福利服務中心推薦，再由協會訪視、評估，而給予補助。

此次受助的小米（化名）就讀大學二年級，在父母離異後由父親撫養，但其父2年前過世，而祖父母以年邁，在學費、生活費上極其辛苦，小米因學業成績優異，獲得獎助學金補助學費，但祖父年初過世，祖母也僅靠敬老津貼生活，小米除了靠學業獲獎學金，課餘也打工降低家庭負擔。

另一受助對象則為晴晴、樂樂姊妹，均已就讀大學，本來與父母、弟弟一家五口生活，但父親4年前癌症病逝，母親罹患糖尿病1人獨撐家計，生活十分辛苦，晴晴、樂樂姊妹也靠打工補貼家用，期望能降低母親的辛勞。

社會處長李國祿有感於快樂國際蘭馨交流協會的協助，他說，感謝民間團體及資源，照顧特殊境遇家庭及子女，也期望透過快樂國際蘭馨交流協會的善行，達到拋磚引玉效果，讓更多孩子能安心完成學業、翻轉人生。

(中時 )