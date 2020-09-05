文學作品也能與甜品激盪出創意火花，台南晶英酒店與國立臺灣文學館首度跨界合作，將超現實主義文學藏品「風車3」的元素化為3款「臺灣の超現實」聯名藏品主題法式甜品，每款280元，9月12日在飯店1樓外賣中心開賣，並同時舉辦「臺灣の超現實—以法式甜點為名」文學甜點工作坊，邀請民眾一起參與台灣文學與法式甜點的跨界轉譯饗宴。

「風車3」被喻為國內文學「奇異的花」、「孤岩的存在」，是目前國內已知最早引進超現實主義的詩社，「風車詩社」同名詩刊第三號，也是迄今發現的唯一一本，除了獨特的文學地位，也與台南有著極深的淵源，「風車詩社」於臺南成立，及其主導成立、刊物主編之一楊熾昌先生、社員李張瑞、林修二，也皆為臺南子弟，台南晶英酒店深受文學思潮吸引，決心共同創作屬於台南的文學甜品。

第一首詩「Demi-Rêve-半夢」，以藍莓蘋果塔呈現。（台南晶英酒店提供）

台南晶英酒店致力於融合台南歷史與藝術特色，傳承並推廣重要文化思想，這次更與國立臺灣文學館子品牌「拾藏：臺灣文學物語」組成開發團隊，招集各方專家、學者、文化人士，共同腦力激盪，結合法籍西點行政主廚羅倫（Laurent Delcourt)的觀點，從藏品背景、選詩脈絡到口味詮釋，歷經多次調整，優雅重現臺文館重要藏品「風車3」，並推出甜點界的文化精品「臺灣の超現實」。

「臺灣の超現實」聯名藏品主題法式甜點每組3款，是從「風車3」選出3首代表選詩，以「風車3」的封面色系為靈感，轉譯成系列甜品。第一首詩「Demi Rêve 半夢」，以藍莓蘋果塔呈現，經典酥脆的杏仁塔皮，包覆著新鮮藍莓果泥及杏仁奶餡，散發迷人的香味，上層鋪滿新鮮藍莓粒，加上些許食用花瓣點綴，營造出半夢半醒之感。

第二首詩「古老的庭園」則是將詩中的少女形象轉化成荔枝覆盆莓泡芙，半月形的泡芙呈現裙襬飄逸的視覺效果，內餡使用覆盆子與荔枝，並擠上芬芳的玫瑰香緹，柵欄狀的巧克力則象徵著禁錮，等待品嘗之人為其掙脫束縛；最後獻上貝殼狀瑪德蓮代表第三首詩「小小的思念」，選用口感渾厚的檸檬磅蛋糕製成法式瑪德蓮，打造成海灘貝殼的外型，夾入又稱愛情果的百香果，佐以椰子萊姆香緹，象徵難以言語的思念。

台南晶英酒店4樓水晶廊也將於9月12日舉辦「2020餐桌上的文學①∣臺灣の超現實：以法式甜點為名」文學甜點工作坊，活動透過感官體驗的形式，帶給參加民眾觀看藏品的不同視野及舌尖上的饗宴，即日起開放報名。

以貝殼狀瑪德蓮代表第三首詩「小小的思念」。（台南晶英酒店提供）

(中時 )