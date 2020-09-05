統一獅捕手陳重羽近期在打、守兩端都出現低潮，昨日吞下先發蹲捕10連敗，還被樂天桃猿跑出6次盜壘成功，代總教練「餅總」林岳平表示，其實陳重羽並不差，上半季也在林祐樂低潮時扛下主力捕手責任，但缺少一點捕手的領袖特質。

餅總賽前表示，捕手不僅傳接球要穩定，還要引導全場的節奏，與投手間的溝通也相當重要，「昨天前4局都是有出現狀況後守下來，導致泰迪用球數偏高，投捕要控制有效拿到出局數，讓比賽更順暢，不能一直出現危機。」

陳重羽昨日先發蹲捕，單場被6次盜壘成功，不過林岳平並不會因此讓陳重羽下二軍，「重羽並不差，上半季林祐樂不順，是重羽扛下來，現在變重羽不順，難免有起伏，但要有能力克服問題。」

餅總提到，目前陳重羽缺乏的就是領袖氣質，「捕手要動腦筋，注重在細膩的地方，就像是全場的靈魂人物，特質從比賽、練習、觀察全場來培養，還看不到他像指揮官的特質。」

(中時 )