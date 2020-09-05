真實鏡頭下的黃聖依。(本報系資料照)

大陸人氣選秀節目《乘風破浪的姐姐》昨晚舉行總決賽，最終成團名單出爐，分別為寧靜、萬茜、孟佳、李斯丹妮、張雨綺、郁可唯以及黃齡。女星黃聖依雖然沒入選，仍誠摯地獻上祝福，還PO出與成團姐姐的後台合照，不過同框女星五官嚴重變形的模樣，就引發網友熱議。

無法成團出道的黃聖依，在《乘風破浪的姐姐》決賽後於微博訴心聲，她說：「夏天就這樣悄悄過去了，看到一起同甘共『苦』的姐妹們，看到這個夏天為了圓夢而努力訓練的自己，依然會熱淚盈眶……紀念在這個夏天，我們三十而聚，perfect ending！」

「感謝我生命中這個最美的夏天，讓我收穫，讓我成長。未來的路，我們一起大膽向前沖吧！」黃聖依更不忘祝福7位成團女星，還在後台合照留言，與粉絲分享。

只是黃聖依PO出的照片就讓大批網友看了超傻眼，尤其是其中一張與李斯丹妮、萬茜、張雨綺的同框照，疑似因為美肌特效開過頭，讓眾人五官嚴重變形，差點認不出，「姐姐，美顏可以關掉！」、「明星真的不適合用美顏，美顏影響了她們的美貌」、「居然沒認出來前面那個是黃聖依」、「張雨綺最後變成了王麗坤」、「媽呀這是誰」。

(中時新聞網)