行政院農委會2020海宴水產精品得獎名單出爐，從全國近百項優質水產品遴選出20項精品。其中，來自台中區漁會的「純正野生烏魚鬆」以突破傳統創新價值的優質形象中選，獲獎實至名歸。
台中市政府農業局指出，「海宴水產精品」參賽基本條件為國產水產原料或特色原料，且生產製程需通過台灣優良農產品(CAS)、危害分析管制系統(HACCP)、台灣優良食品(TQF)、產銷履歷農產品(TAP)、國際標準(ISO 22000)等其中一項驗證，才有資格角逐海宴獎項。
農業局表示，梧棲漁港為中部重要烏魚漁場，野生烏魚品質優良，為延長彌足珍貴的季節美味，市府與漁會輔共同研發美味烏魚鬆、魚脯，讓烏魚發揮最大效益。
台中區漁會總幹事趙朝森說，「純正野生烏魚鬆」原料採用野生烏魚，不同於其它地區養殖烏魚，屬於季節限定產品，品質通過HACCP驗證，100％安全無添加防腐劑及黃豆粉，搭配精緻禮盒包裝，送禮自用兩相宜，消費者可洽詢台中區漁會(04)2657-1586選購。
(中時 )
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