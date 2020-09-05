一名在台中工作的女保險業務小琪（化名），到高雄與客戶阿楊（化名）談買保險的事情，結束後阿楊順便載小琪回台中，想不到阿楊在餐點裡面下藥，小琪吃完後昏睡，阿楊便伸出魔爪「狂搓奶」，還一路搓到台中，直到抵達目的地，小琪終於清醒，隨即前往警局報案。

2018年12月31日，阿楊與小琪相約在高雄談保險事宜，阿楊一看到小琪，就被她的外表吸引，兩人談完後阿楊便說要順路載小琪回台中，期間拿了一碗加FM2的麵食給小琪吃，小琪吃幾口覺得味道有點苦，因此沒有繼續吃，但藥效仍發作，沒多久就昏睡過去。

阿楊見小琪睡著，馬上把手伸進小琪衣服裡狂摸胸部，「一手開車、一手摸胸」一路摸到台中，途中小琪曾一度醒來並阻止阿楊「你這樣的行為我很不開心」，但阿楊沒有理會，直到抵達台中，小琪才得以前往警局報案。

法院審理此案時，阿楊在法庭上辯稱，自己的手根本無法伸到副駕駛座，更遑論要摸小琪，也否認在麵裡下藥，甚至表示小琪是因為沒跟她買保險，心生埋怨才提告。

但法官不採信阿楊說詞，因為從車子內裝照可以發現，即使副駕椅背放倒，仍可輕易觸到小琪胸部。且小琪一到台中立即報警、到醫院驗尿，因此認定阿楊犯行，最後依強制猥褻、及以欺瞞方法使人施用第三級毒品罪，判刑5年6個月。雖然阿楊事後提出上訴，但二審被法官駁回。全案可上訴。

(中時新聞網)