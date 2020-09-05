高雄市國產豬肉標示預定9／8起可洽各區公所登記領取。（高雄市農業局提供／林雅惠傳真）

高市農業局5日在蓮池潭高雄物產館，舉辦高雄優質畜禽品料理「我最會煮PK賽」活動，透過舉辦有趣的廚藝競賽，推廣新製作的「國產豬肉標示」，並行銷高雄在地品牌豬肉製品，讓民眾能「食」的安心。

此次參與的高雄在地品牌豬肉製品，有田寮農會月之鄉鹹豬肉及產銷履歷豬肉、大寮仁允牧場肉品及純肉鬆、大樹寶島第一味酒釀玉荷包香腸、岡山得意中華香滷豬腳及香蕉嫩骨湯等，皆是100％使用高雄生產豬肉或國產豬肉所製成的豬肉產品及加工品。

農業局辦理我最會煮PK賽活動已邁入第4年，每年都會以高雄在地豬肉產品為指定主食材，今年更特別於活動中邀請比賽豬肉食材及在地加工豬肉製品的生產單位代表共襄盛舉，包括仁允牧場林岳昌、寶島第一味食品曾湘樺、田寮區農會許淑英主任、得意中華食品陳秀卿董事長等一起推廣行銷，鼓勵大家多選用在地國產豬肉及加工產品。

本次活動參賽隊伍共有「今天我當媽」、「美食突擊隊」、「花啦啦」、「大食怪」、「JJ爆米花」、「嘎嘎嗚啦啦」、「美食這一味」、「廚房新手」、「高雄鮮師」等9組。

從處理食材到烹飪及擺盤到上菜秀料理介紹，全方位手腦並用及創意臨場反應，選手必須使用指定高雄優質畜禽品為主食材，包含有田寮月之鄉鹹豬肉及產銷履歷豬肉、大樹酒釀玉荷包香腸、來自仁允牧場的豬肉絲、豬絞肉等。

評比項目主要為美味挑戰、安全衛生及明星上菜秀，冠亞季軍隊伍除獲得獎盃外還可帶回價值不等的高雄優質禽畜產品，參加隊伍也是通通有獎滿載而歸。

農業局表示，盼透過畜產食農體驗互動，強化對高雄優質畜禽品的印象並支持選用，這些優質畜禽產品在高雄物產館或高雄首選店商平台都可以購買的到！

(中時 )