苗栗縣陶藝協會與三義雙潭春田窯，辦理陶藝成果展及小農市集，苗栗縣長徐耀昌（左）期待產官學共同努力，讓苗栗陶走向國際。（何冠嫻攝）

苗栗縣陶藝協會與三義雙潭春田窯，辦理陶藝成果展及小農市集，苗栗縣長徐耀昌（左）期待產官學共同努力，讓苗栗陶走向國際。（何冠嫻攝）

苗栗縣陶藝協會與三義雙潭春田窯，辦理陶藝成果展及小農市集，苗栗縣長徐耀昌（左）期待產官學共同努力，讓苗栗陶走向國際。（何冠嫻攝）

苗栗縣陶藝協會與三義鄉春田窯共同辦理濃情覓藝系列活動，結合陶藝成果展、小農市集、音樂會等，創新傳承苗栗陶藝，並與小農合作行銷在地特色。5日苗栗縣長徐耀昌等人為展覽與市集揭開序幕，期待產官學努力，讓苗栗陶走向國際。

春田窯今年邁進第33周年，傳承柴燒藝術美、理念並設有陶藝DIY教室，將陶藝文化發揚光大，更發展成兼具陶藝創作教學的休閒渡假園區，並在水保局與縣府等單位的輔導下，成為縣內農村再生指標。

春田窯創辦人廖增春指出，感謝各界部門的大力支持下，一路扶持春田窯的發展，且有鑑於返鄉青年創業路上，最重要的在於提高產品知名度，因此以「共好」概念，打造小農市集，共享資源以合作代替競爭，讓在地小農好物能更廣為人知。

另，廖增春上任苗栗縣陶藝協會理事長後，致力將陶藝融入生活，今年陶藝協會研習課程首度結合植栽，從捏陶、上釉、燒製，以及多肉植物的植栽課程，並策畫成果展，展現苗栗陶藝之美。

徐耀昌表示，苗栗的黏土富含鐵質，品質好、耐高溫，為台灣陶瓷發展的重鎮，而春田窯推廣柴燒，結合製陶體驗等，更發展成為縣內農村再生特色亮點之一。

徐耀昌指出，苗栗陶藝術節今年將邁入第5屆，除將苗栗陶瓷博物館打造成苗栗陶基地，更期待在產官學界共同努力下，讓苗栗陶走向國際。

(中時 )