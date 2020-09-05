15年前，台灣的電視台幾乎沒有出現世界性的新聞報導，當時知名主持人陳文茜憑著對國際新聞的熱忱，和中天電視台合作，推出了全台第一個用鏡頭帶觀眾走出台灣的節目《文茜的世界周報》！一路走來，文茜的世界周報即將邁入15周年，陳文茜有感而發，她從47歲一路主持到現在62歲，踏過的土地，足跡遍布世界各地，透過專業採訪團隊的攝影鏡頭，替台灣觀眾搭起一座通往國際的橋梁，也開啟了新的一扇窗，讓我們與世界接軌。

第一線報導真相！《文茜的世界周報》15週年 與您見證歷史、展望未來

影像，是最能傳遞真實情感的媒介，為了聆聽陪伴《文茜的世界周報》一起走過15周年的觀眾聲音，製作單位誠摯徵集海內外所有忠實「茜粉」，拍下15秒至30秒的影片，將您喜愛節目的理由，以及想對製作單位或主持人說的一段話錄製成短片，經過徵選上的影片，露出平台會在中天各官方平台。

過去這15年，觀眾和我們一起聽感人的追夢故事、掌握全球的趨勢脈動，現在換《文茜的世界周報》聆聽你們的聲音，讓您想說的話，藉由中天相關官方平台放送到全世界給大家聽。

活動時程：

徵件時間： 即日起至9月20日止。

露出平台：中天電視新聞台、中天官方社群媒體等影音平台、「文茜的世界周報」粉絲專頁。

(中時新聞網)