《皮諾丘的奇幻旅程》橫掃義大利金像獎15項大獎提名。（海鵬提供）

豪擲5億台幣華麗打造的真人奇幻新片《皮諾丘的奇幻旅程》，上月在英國上映引發熱烈討論，首周即衝上新片票房冠軍，該片忠實呈現原著童話炫目離奇的暗黑世界，受到眾家媒體激賞。

有趣的是，片中最愛說謊、飾演「皮諾丘」的義大利10歲童星費德里科埃拉皮，被導演要求「表演要夠木頭」，呆萌模樣大獲觀眾喜愛，其實埃拉皮演出時幾乎嘗盡苦頭，因為角色貪玩又愛說謊，得歷經燒傷、綁架、溺水等一關關殘酷考驗：不僅說謊鼻子會變長，耳根太軟遭到壞人拐騙，還因為貪玩被變成驢子賣掉，最後更遭大鯊魚活吞入腹，「教育意味」濃厚。

電影日前在台試片，觀眾看完驚訝發現「皮諾丘」竟撞臉也是童星起家、曾主演《星空》的男星林暉閔，他最近在國片《刻在你心底的名字》亦有精彩演出，兩者相似程度就連林暉閔的經紀人看到照片都嚇一跳，直呼：「天吶！神情也太像了。」電影18日在台上映。

(中時 )