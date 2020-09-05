知名中共智囊、香港中文大學（深圳）全球與當代中國高等研究院院長鄭永年（圖），早前擔任新加坡國立大學東亞研究所所長期間，被一名女職員指控非禮，警方4月23日向鄭發出「嚴厲警告」，校方表示正作內部調查。鄭永年昨晚透過代表律師發表聲明，否認所有性騷擾的指控。

據新加坡媒體報導，新加坡國立大學發言人昨（4日）表示，東亞研究所前所長鄭永年涉及兩宗被指非禮的事件，一宗在今年4月完成調查，鄭永年被警方嚴肅警告，大學正進行內部調查，調查結果尚未出爐。另一宗則在調查後，警方表明不會採取進一步行動，案件因此了結。

據報導，第一宗涉及一名自稱Charlotte的女子，在今年8月7日在Twitter發文，披露自己在2018年5月被時任所長鄭永年性騷擾，經過一年的掙扎，終於在去年5月報警。當地警方在今年4月底完成調查，並給鄭永年嚴肅警告，而大學表示鑒於內部調查還在進行，無法進一步置評。

第二宗是一名大學女職員報警，指鄭永年在2012年非禮她，但這沒有向大學投訴。警方調查後表明不會就事件採取進一步行動，案件已經了結，大學指該職員最近合約期滿，已離開東亞研究所。

鄭永年昨晚透過伊萊雅士事務所（Harry Elias Partnership）的代表律師許廷芳發表聲明，否認所有性騷擾的指控，並指出新加坡員警部隊向鄭教授發出的警告，「並沒有構成罪責或事實的裁斷」。

(中時 )