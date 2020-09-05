金山警分局老梅派出所接獲民眾張先生報案稱其妻子因心情不佳，開車至石門海邊疑似欲輕生，員警立即前往巡視，所幸找到該女子並將其帶返所後，通知救護車到場協助。

老梅派出所於日前中午12時許接獲新店分局碧潭派出所轉報：民眾張先生稱其妻子梁姓女子，獨自開車前往海邊，疑似有自殺傾向，已受理為失蹤人口並通報協尋，經車牌辨識系統定位發現其最後位置在石門區海灣新城附近。警員陳永淯接獲通報後立即前往該處巡視，不久後於轄區月灣停車場內找到梁女之自小客車。陳員見梁女坐在駕駛座上睡覺，經呼叫梁女約3分鐘後才起身回應。梁女表示他在車上服用了十幾顆安眠藥，陳員將其帶返所休息，並通知其丈夫張民及救護車至老梅所協助檢查，張民非常感謝警方保障人民生命安全之作為，並對本分局員警之服務效率讚譽有加。

分局長陳永昌呼籲民眾應珍惜生命，遇有不順心之事應理性面對，勇敢求助並非弱者。也請民眾多注意家中成員，如有類似情況應於第一時間請求協助。

(中時 )