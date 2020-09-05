外國網友用100元鈔票上的圖案對照現實中的中山樓景觀。(取自reddit)

不論是其他國家還是台灣，都會把代表自己國家的獨特景點和知名建築印在鈔票上面。一位外國網友日前分享了幾張新台幣圖案和現實建築的對比圖，其中有100元鈔票上的中山樓、和200元鈔票上的總統府。

這名外國網友在國外知名論壇「Reddit」發布了幾張照片，內容是他把台灣著名景點和鈔票背後的圖案做對比，拍出完美的錯位照，並以此來強調這些地方今昔的對比。而網友們也在他的照片下留言表示，「哪裡可以拿到200元鈔票」、「是那些被登在新聞上的照片嗎？很酷的照片。」

據《The China Post》報導，這名網友今年本來計畫到澳洲去讀書，但卻受到疫情影響無法成行，於是他決定來到台灣，深入了解和體驗台灣這座島嶼的美麗之處。

此外，也有網友向原PO詢問，要怎麼樣拍出這樣的照片？原PO則說，他是把他拍的風景照和手持新台幣鈔票的照片，並使用修圖軟體調整照片的角度，過程中其實沒有很複雜的操作。

(中時新聞網)