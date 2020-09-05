婆媳關係一直以來都是一道很妙的習題。就有網友表示，自己昨(4)日在工作上遇到一位85歲的老婆婆，堅持獨居不和兒子媳婦同住，就怕給媳婦壓力，更說媳婦也是別人家的女兒。回答讓他心有戚戚焉的說，「好人不多，同理心好婆婆更難得。」

原PO在臉書社團《爆系故事館》上分享，昨日有關婆媳之間的新聞引起不少關注，很巧的是他在工作上剛好遇到一位85歲的老婆婆開啟了他對這新聞事件的新觀點。和老婆婆聊天的過程中得知，他一個人獨居，先生已去世3年，但生活自理完全沒有問題，兒子、女兒帶孫子們來訪，他也可以張羅一桌的好菜，智慧型手機的使用也難不倒他，捷運、公車路線以及如何轉乘他都一清二楚。

他好奇問老婆婆，「妳不考慮跟媳婦孫子們一起住嗎？這樣比較方便。」沒想到老婆婆秒回，「母湯(不好)啦！以前就沒和他們住在一起，現在更不要用老了藉口要求跟兒子媳婦住一起，給媳婦壓力怎辦呢？」老婆婆更說，這樣讓彼此都比叫自由，「不會多話誤會，習慣就好！」

老婆婆也說，自己會有這種觀念，是因為自己以前備受娘家疼愛，「結婚生子後，婆婆也很疼我，為什麼我不把這樣好習慣傳承下去，要為難媳婦呢？她也是別人家女兒啊！」一番話讓原PO心有戚戚焉，更說，「好人不多，同理心好婆婆更難得。」

(中時新聞網)