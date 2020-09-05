桃園市警察局4日規畫「除暴專案行動」，結合擴大臨檢針對幫派組合圍事場所、八大行業及其他涉及槍、毒案件、聚眾鬧事及曾遭查獲聚集施用毒品之汽車旅館等治安熱點同步掃蕩，以展現桃警維護治安之決心，不容幫派分子橫行。

警方表示，此次動員警力652名，聲請搜索票27張、拘票66張，查獲毒品案件143件155人、毒品重量1.15公斤。非法槍械6件9人、查獲槍枝11支、子彈10顆；緝獲毒品、詐欺等逃犯共42人，共計查獲各類案件364件470人。

其中桃園警分局發現毒販用情趣用品店掩護，查獲毒品神仙水26瓶、總重218公克及大瓶神仙水9瓶、重281公克，總重約499公克，全案依違反毒品危害防制條例移送檢方偵辦。

警方也於8月間接獲民眾報案，指稱遭假冒親友借款方式詐騙，並已面交185萬及匯款11次，共計遭詐騙高達1080萬。專案小組立即擴大追查、蒐證，循線鎖定嫌犯及上游收水徐嫌等人，經報請檢方指揮，於9月2日持搜索票及拘票前往北市萬華執行查緝，當場緝獲徐姓男子等5人及改造手槍3把、改造槍械工具1組、毒品安非他命、犯案工作手機、電腦、金融卡7張、存簿2本等證物，依組織犯罪條例、加重詐欺、槍砲等罪嫌移送偵辦，後續將針對詐欺上游集團及槍枝來源擴大偵辦。

龍潭警分局執行網路巡邏，發現林男於網路購買操作槍及改造槍枝所需工具，疑似運用於改造槍砲，經蒐證完備後向台南地院聲請搜索票，於9月4日前往台南市東區當場查獲林男等2人，並查扣改造槍枝設備1批，改造手槍半成品、長槍半成品、大批改造子彈及毒品，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例移送台南地檢署偵辦，並持續向上溯源偵辦。

(中時 )