如果大陸發動攻擊，事先軍隊集結與物資調動是否會被發現，引發熱烈討論。有網友認為，物資調動及儲備消耗品，不可能不被看到。甚至認為，共軍善於偽裝，可以演習備戰名義來調度。

有網友在PTT八卦版表示，大陸軍隊善於偽裝。打韓戰的時候，解放軍藏了40萬人在中韓邊界，聯合國並沒有正確的判斷出敵方部隊的數量，直到共軍大舉渡江，聯合國軍隊才驚覺事態嚴重。不過你，大陸真的要打你，會大張旗鼓讓你知道，讓你準備好，喊開始，才打？

也有網友分析指出，大陸要攻打台灣前的物資調動，還有儲備可能的消耗品，以為是到超商買東西，是不是？若真的開戰，各種軍需的消耗，根本不是平常可以比擬的，燃油要不要多準備，槍枝子彈、渡海需要的船隻。那些要拿來用的導彈，需不需要全部拿出來保養檢查過？然後要開戰前要不要加緊操練？東部軍區單獨吃得下台灣嗎？中部軍區要不要預防美軍？從南韓出發介入的可能，西部軍區要不要預防印度？說到這兒還沒提到軍隊要實質調度進入前線的營地。

底下的網友紛紛回應說，「以演習備戰名義來調度。」、「所以一天到晚演習啊，你多能防呢？」、「美國打伊拉克，根本不用準備什麼。」

(中時新聞網)