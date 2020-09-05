美國聯邦通訊委員會（FCC）當地時間4日表示，美國鄉村地區的通訊網路商，已向政府呈報替換華為及中興通訊設備的所需成本，將耗資約18.37億美元。

外電報導，委員會要求農村營運商在美國網路中移除及替換華為及中興的設備，涉及交換機及路由器等設備。FCC委員指出，國會現已授權資金補貼，FCC認為這些農村營運商有資格獲得16.2億美元的補貼。

FCC主席帕伊（Ajit Pai）敦促國會批准適當的補貼金額，以協助營運商替換具國安威脅的設備及服務，保護美國的網路安全。

報導指出，FCC已確認逾50家美國電訊商是使用華為或中興的設備及服務，大部分屬小型電訊公司，少數規模較大的公司包括CenturyLink及Verizon。

Verizon表示，公司網路系統未使用華為或中興的設備，但部分客戶用來撥打語音電話的少量VoiceLink裝置，是由華為製造，並預計今年將淘汰所有VoiceLink裝置。另CenturyLink指，將持續配合聯邦政策，積極汰換設備。

FCC在6月將華為及中興視為國安威脅，並禁止美企動用83億美元的政府資金向這些中資企業購買設備。

(工商 )