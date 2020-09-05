素還真與中信兄弟啦啦隊為聯名活動帶來一波波高潮。（霹靂國際多媒體提供）

霹靂國際多媒體與中信兄弟攜手打造「PILI BROTHERS霹靂兄弟」主題日，今天(5日)在台中洲際棒球場震撼登場，由霹靂國際多媒體總經理黃亮勛為主題日開出第1顆好球，同時由霹靂一哥素還真擔任打者、一頁書為主審，現場博得球迷與霹靂戲迷掌聲不斷。

球賽一開始，中信兄弟啦啦隊與「清香白蓮」素還真、一頁書進場並繞場，中信兄弟吉祥物小翔和艾比也一起同台，引起現場觀眾騷動和尖叫。黃亮勛總經理在投球後表示，上場投球跟練習時完全不一樣，上場投得時候整個很緊張，手還卡住，在準備動作的時候覺得怪怪的，事後看影片居然同手同腳，想見站在投手丘的壓力真的很大。

此外，此次霹靂與中信兄弟還為此次合作也首度推出聯名款球衣「霹靂兄弟聯名球衣」，球衣設計主軸延伸2020年霹靂以傳統戲台與武俠世界的刀光劍影為發想的全新LOGO與中信兄弟Brothers字樣，以潮流、鋒利的風格作為架構，在隊徽中增添刀劍的銳利感，霹靂兄弟聯軍將帶給球迷與戲迷意想不到的視覺衝擊。

「霹靂兄弟聯名球衣」配色上選擇以正道領袖素還真為代表的紫色系，搭配象徵猛象精神的黃金漸層，低調藏著高調，霸氣帶點帥氣。對於素還真採用紫色，黃亮勛總經理指出，因為刀說異數素還真的代表色是紫色，還有象徵紫微紫微星與兄弟象的黃色結合，也認為「霹靂兄弟聯名球衣」的設計很帥。

這次的聯名主題日將在台中球場進行兩日，活動期間霹靂配音師到球場原音重現，帶來最霹靂的比賽播報，賽前素還真也會到「Twitch中信兄弟官方頻道」作客，為大家帶來最特別的直播。素還真也會在台中洲際棒球場廣發英雄帖，進場即獲得霹靂英雄帖。

公開亭中也會舉行多項演出，有國寶級操偶師帶來最精彩的操偶表演，以及多位霹靂布袋戲中的主要角色到場舉辦「英雄見面會」，還有霹靂Q偶與小翔、艾比的精彩同台，場外還有傳統布袋戲戲台操偶教學及體驗等豐富的主題活動。

(中時 )