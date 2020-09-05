捷克參議院議長維特齊訪台行程滿檔，但離台前仍抽空率約20名團員造訪台北唯一捷克餐酒館；除了親自站在套著豬頭吉祥物的啤酒桶旁客串服務生倒酒，他對餐廳的「捷克價值」也十分滿意。

位在六張犁的餐廳Divadlo（捷語意指「劇場」）昨天突然宣布休息一天。捷克籍老闆皮卡丘（Karel Picha，姓氏捷克語發音近「皮哈」）透露，維特齊一行約20人傍晚來到店裡，享受家鄉味生啤酒和下酒菜。

維特齊此前接受中央社視訊專訪時，即表達有興趣造訪台灣的捷克酒吧，但抵台後因為行程滿檔與防疫因素，直至昨天才確定行程，讓訪團成員可親身「驗證」，這家在台北的捷克酒吧能否展現「捷克價值」。

捷克別具特色的啤酒館文化本質是民主、自由，官員和民眾可不分你我，同桌暢飲笑談、辯論。

昨天傍晚，Divadlo以新鮮韃靼生牛肉（Tatarak）等下酒菜及生啤酒等招待訪團成員，包括維特齊伉儷、布拉格市長賀瑞普（Zden?k H?ib）、來自知名啤酒原鄉皮爾森（Pilsner）的參議院經濟農業交通委員會副主席艾勝班蘭納（Lumir Aschenbrenner）。

皮卡丘說，訪團成員在Divadlo就是「正常捷克人該有的樣子」、互動充滿幽默。維特齊站在套著紙製豬頭吉祥物的啤酒桶旁超過15分鐘，親自示範「正確」的啤酒倒法；除了自己喝，也勸進大家續杯。

首席副議長魯斯基卡（Jiří Růžička）則在一旁幫忙洗杯子，邊洗邊打趣說，維特齊乾脆留在Divadlo打工算了。

正巧，Divadlo一名20多歲的台灣工讀生女孩，9月底將赴布拉格查理大學（Charles University）社會科學系就讀，學程長達3年。皮卡丘屆時將少個助手。

皮卡丘說，這位工讀生對維特齊、賀瑞普的親民作風十分驚訝，例如賀瑞普昨天就很關心她在布拉格的學習計畫；工讀生還問皮卡丘，「在捷克，政治人物都這麼沒有架子嗎？」

他則對工讀生解釋，捷克人厭惡虛偽、矯情、打腫臉充胖子和擺架子，這也是為什麼在捷克人聽來，維特齊的演講內涵深刻，修辭、例證卻又講究直觸人心。

皮卡丘說，他以身為捷克人自豪。在捷克歷史上，已有幾位足以啟發全世界、成為超越國界的道德典範政治人物；他原以為前總統哈維爾（Vaclav Havel）2011年逝世後，這樣的典範已成絕響，但現在至少有兩位捷克政治人物讓他感到驕傲，那就是維特齊和賀瑞普。

他還透露，一位台灣女士日前看了中央社報導後，致電表示想捐新台幣1000元給Divadlo，招待捷克訪團成員喝啤酒。

雖然這筆錢遠不足以應付實際需求，但皮卡丘很高興這名台灣女士的心意終究沒有白費，維特齊一行人確實來喝了，而這位女士體現的單純善意，也是他8年前選擇留在台灣的原因之一。

皮卡丘還說，艾勝班蘭納已向他提案，要讓台灣的捷克啤酒供應鏈更多元化。

至於維特齊一行的「戰果」，皮卡丘透露，昨天近20位訪團成員停留約一個小時，這點時間只夠暖身，整批人也只喝了20多公升啤酒，倒是下酒菜一下子就掃光，大家都說「口味很道地」。

(中央社)

(中時新聞網)