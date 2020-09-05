10月份中秋及國慶連假即將到來，為讓民眾盡早安排出遊行程，台中市觀旅局5日推出兩天一夜幸福「甲安坑好食光慢活行」創意主題遊程，融入「食、宿、遊、購、行」，讓遊客在台中盡情吃美食、享好宿、買好禮。
觀旅局長林筱淇表示，第一天可安排「騎趣海線」拜訪大甲，蔣公路美食街肉圓、蚵仔煎都是老饕的口袋名單，伴手禮蛋黃酥、手工餅乾也等著民眾嚐鮮；也可到運動探索山丘鐵砧山騎乘挑戰型自行車道、和鐵砧山超Q互動式模型屋來個錯位合影。
接下來至鄰近海線魅力城鎮「大安」，參觀製酒過程、觀海景、賞日落、大啖鮮味海產、朝聖環遊世界文化巡禮主題的18座精緻沙雕，為一天豐富的遊程劃下句點。
第二天遊程「樂遊山林」，除了到大坑泡好湯，也能順道前往親子休閒與健腳型皆俱大坑步道，享受大自然芬多精釋放身心靈壓力，結束步道洗禮後，還能一探芋頭控必吃的綿密芋頭冰，回程帶上香濃乳酪蛋糕當伴手禮，感受台中山城與海線的慢活好食光！
觀旅局指出，該局致力打造安心旅遊環境、積極展開觀光行銷同時，亦針對旅宿業者推出「安心旅宿」認證標章，提供給通過審核的旅宿業張貼於入口處，讓民眾輕鬆辨識、安心入住。
(中時 )
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