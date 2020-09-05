環保志工自製隨身牽引式資源回收車，大幅提升工作效率。（陳淑娥攝）

日南環保志工第二小隊5日舉行啟用儀式，更獲第一名特優環保志工隊殊榮。（陳淑娥攝）

台中市大甲區日南環保志工第二小隊隊長王錦樹，鐵工出身的他，運用專長自製隨身牽引式資源回收車，出勤時可以手拉也能綁在腰間，騰出雙手讓工作更方便。環保局代局長陳宏益5日參觀後大讚提高工作效率，並當場宣布榮獲第一名特優環保志工隊。

日南環保志工第二小隊5日舉行啟用儀式，陳宏益看到該小隊的創意貨櫃屋及彩繪時，很欣慰環保局補助的經費都花在刀口上。陳宏益尤其對手拉式資源回收車感興趣，稱讚這是一個大利器，可提高工作效率，並減輕身體負擔。

市議員吳敏濟表示，日南環保志工第二小隊隊長王錦樹鐵工出身，擅長設計和焊接技術，隨身牽引式資源回收車就是他的創意，出勤時可以手拉也能綁在腰間，騰出雙手工作起來更方便，大型垃圾則交給綁在機車後方的搬運車運走。

王錦樹指出，以前隊部只有二個用了20幾年的貨櫃屋，屋頂漏水已無法妥善存放環保局提供的回收兌換品和工具，議員吳敏濟代向環保局爭取修繕補助，在貨櫃上加裝遮雨棚及外牆彩繪，都是隊員一起動手完成的。

吳敏濟表示，第二小隊希望將資源回收所得做為清寒獎學金及冬令救濟用途，完美結合環保與公益，義舉值得支持與表彰。

(中時 )