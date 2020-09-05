屏東縣推動客語沉浸教學及客語學習家庭，讓孩童在生活、玩樂中，自然而然學客語、說客語。（潘建志攝）

屏東縣推動客語沉浸教學及客語學習家庭，讓孩童在生活、玩樂中，自然而然學客語、說客語。（潘建志攝）

屏東縣約有20萬客家人，占全縣人口近1／4，為了搶救不斷流失的客家文化，縣府14年前發展「客語沉浸教學」，6年前又推動「客語學習家庭」，並出版客語學習書籍，從社區、學校與家庭扎根，讓客家語言一代一代傳承下去。

客語沉浸教學是老師在校以客語做為教學主要語言，小朋友50％以上時間，生活作息都使用客語。從最早在3所幼兒園試辦，到如今已有幼兒園共12所33班、國小共5所7 班，934人參與。

客語學習家庭則是由1名客語老師、薪傳師，帶領家庭藉由情境、主題式教學，在家說自然而然學習客語，深化客語母語力。共招募22班、150個學習家庭，參與人數412人，其中也有閩南人及原住民家庭參與。

4日縣府舉辦客語沉浸教學與客語學習家庭成果展與頒獎典禮，同時發表新出版的客語學習小書「客語真好玩：手指謠＆手部遊戲」，內容很生活化、趣味化，也容易朗朗上口，讓小朋友從無壓力的玩樂中學習。

為了更深化客語教學，縣府目前已成立客語課本編籍小組，希望從學習學科中就能學習客語，未來也將成立客語課程發展中心，並在社區推廣客家藝文活動，讓說客語變得更自然、更生活。

(中時 )