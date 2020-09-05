彰化縣政府積極開闢公車路線，彰化車站到大佛將駛出9人座巴士，月底公告徵求廠商，結合異業聯盟發行日遊票，一票遊遍大佛附近景點，吃美食享優惠；彰化市往二林也將新闢快捷公車，將走高速公路，縮短行車時間，也是首條駛進二林中科園區的公車路線。

大佛是彰化的地標，為了推動環保旅遊，彰化縣工務處規劃新公車路線，已通過審議，月底將徵求合作的業者上路，帶動彰化一日遊的輕旅行。

運輸管理科長許僅宜表示，彰化車站到大佛，整趟行駛路線在6公里以內，沿路在孔廟、彰化縣立美術館、大佛、彰化美學館、成功營區和綠色學習營地等設站，下車就可以逛古蹟、爬山、走步道、品嘗知名美食小吃，除了大佛之外，更可深入走訪傳說中的不老泉、紅毛井，漫遊文學步道、走銀橋、天空步道等。

許僅宜表示，票價初擬25元，但考慮要玩得盡興又深入，下、上車頻繁，將推出30元左右的日遊券，廠商再和肉圓、木瓜牛奶等，異業聯盟，搭公車出示票券還可以享受優待。

這個新穎的帶動旅遊點子，備受期待，彰化人說，就算是在地人也想搭搭，一趟走走逛逛，親近山林，不用擔心停車問題，太愜意了。

即將新闢公車路線還有彰化市到二林鎮的快捷公車，將走國道1號，從原來整趟繞下來需1小時30分鐘，大幅縮短至50分鐘。

工務處表示，原來通往二林的公車，走彰水路進溪湖、接二林，行經福興工業區等，路程繞得遠，尖峰時段在北彰路線，幾乎客滿，但駛著、駛著，幾乎就空車跑了，載不到真正要到二林的乘客，多是彰化市附近鄉鎮的通勤族和學生。

許僅宜表示，新規劃路線由彰化市上高速公路到溪湖後，接148縣道，再轉新闢129縣道，這也是第一條駛進二林中科園區的公車路線，計畫月底徵求客運業者，建構彰化縣更便捷交通網，也為南彰捷運培養運量。

(中時 )