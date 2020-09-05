彰化家扶中心獲得捐三倍券達133萬元，加上企業與社團以現金代振興券捐助，共募得280多萬元，5日家扶帶著3250名家扶兒，到大賣場採買即將開學的文具用品、民生物資。（彰化家扶提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化家扶中心獲得捐三倍券達133萬元，加上企業與社團以現金代振興券捐助，共募得280多萬元，5日家扶帶著3250名家扶兒，到大賣場採買即將開學的文具用品、民生物資。（彰化家扶提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化家扶中心獲得捐三倍券達133萬元，加上企業與社團以現金代振興券捐助，共募得280多萬元，5日家扶帶著3250名家扶兒，到大賣場採買即將開學的文具用品、民生物資。（彰化家扶提供／吳敏菁彰化傳真）

三倍券也振興了愛心！彰化家扶中心近一個半月以來，獲得實體券高達133萬元，加上企業與社團以現金代振興券捐助，合計募得280多萬元，5日家扶帶著1800戶、3250名家扶兒，到大賣場採買即將開學的文具用品、鞋子和衣褲，學童們好開心，更滿懷感謝的心。

彰化家扶中心表示，近來愛心大接力，募得振興三倍券和現金應該是全國地方縣市社福機構最多，按募捐計畫，帶著全縣家扶兒，分別到家樂福彰化店及大潤發員林店採購，依受助家庭扶助兒童數給予1400元至2500元，採買需要的文具等用品，也讓偏鄉孩子學習體驗大賣場採購流程與樂趣，促進親子互動，更一同感受社會各界的愛。

「好開心，要讀國中了，第一次到大賣場採購物品，這是我最棒的開學禮物」、「我們家都是缺什麼就就近買一下，也沒什麼機會到大賣場採購」、「媽媽說學用品就用姊姊上學期的，等之後再買新的」家扶表示，社工調查許多家庭孩子都尚未真正使用到振興券，這次採買之旅，孩子們都非常興奮。

過程中，社工陪伴家庭們建立採購的觀念，孩子們看著琳琅滿目的物品，有些孩子有想要買的非必要物品，但經過家人討論及社工引導後，學習以實際所需物品為採買重點，結帳時扶助家庭均買了實用物品，開心滿載而歸。

彰化家扶主任王震光表示，大環境嚴峻考驗，但社會善心人士反而更加關心家扶的孩子

，因著「愛你愛你」的疼心，民眾及企業紛紛慷慨解囊，讓受助親子們感受到更深刻的溫情

。

(中時 )