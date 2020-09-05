台北市環保局今下午接獲北投地區民眾反映北投溪有大量白色泡沫，到場查獲排放源是「金都精緻溫泉飯店」，因消防設備測試時發生事故，致消防泡沫污染北投溪，已依水污染防治法開罰，將處以至少3萬元以上罰鍰並要求立即改善。

環保局說明，接獲北投地區民眾反映北投溪有大量白色泡沫，稽查人員抵達時已無泡沫，只餘有部分泡沫堆積在涵管排水口附近尚未消散，稽查人員現場依殘留泡沫特性研判來源可能是消防泡沫，並與清潔隊在北投溪旁展開稽查。

環保局指出，約20分鐘後又發現涵管排水口又有白色泡沫流出，查到源頭是北投區光明路上的「金都精緻溫泉飯店」，因消防設備測試時發生事故，致產生大量消防泡沫四處流竄，隨排放管道污染北投溪，查明原因後也依規定通報消防單位。

環保局表示，業者做消防管線測試作業，發生管線爆裂致消防泡沫溢出，雖有經飯店的污水處理設備，仍未能有效防治及處理而排入北投溪，由於污染事證明確，環保局已依違反水污染防治法將處3萬元至300萬元罰鍰，並已要求業者立即處置停止排放，勿使泡沫再排出致污染河川。

記者致電「金都精緻溫泉飯店」業者表示，環保局稽查的當下已立即做改善，將排出的泡沫做清理。

(中時 )