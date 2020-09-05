萊克多巴胺的美國豬、牛肉明年元月開放進口。台中市政府衛生局長曾梓展指出，台中市過去一年檢驗量約200多件，未來衛生局會將檢驗的量能再提升至少兩倍以上；凡是進入台中市不管是紐西蘭、澳洲或東南亞的豬肉，全部都要「零檢出」，為市民的健康把關。

曾梓展指出，台中市過去有固定的人力在稽查餐廳、食品安全、學校自助餐及防疫、口罩等工作，目前防疫慢慢緩解；衛生局將抽調部分人力在檢驗進口豬肉部分，無論人力或經費部分，將視業務的需要做內部的調整。

衛生局表示，因應美豬扣關，從進口商、製造廠到各大賣場、超市及餐飲小吃等場域，將全面進行標示稽查，預計將提升2到3倍稽查與檢驗量，除衛生局所人力外，市府將整合各局處人力，依據各局處權管場域分工，投入人力來支援，同時將進一步動員台中市10所大學的食安青年軍，協助查看商品標示。

衛生局強調，隨著抽驗數量增加，檢驗所需經費將本著移緩濟急的原則因應，也不排除視實際需要，專案報請市長動支相關預算支應，市府將透過資源及人力整合，全力捍衛市民健康。呼籲國人健康需各級政府一起通力合作，中央應有配套，將人力及經費支援地方到位，才能有效執行，依法行政，捍衛國人健康不能只是口號。

(中時 )