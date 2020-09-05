白俄羅斯全國電視台ONT4日晚發佈一段情報部門截獲的德國和波蘭官員通話錄音，錄音內容顯示，德國在俄羅斯反對派人士納瓦尼「中毒」事件上涉嫌「造假」，以「構陷」俄羅斯。

新華社報導，在這段長約1分鐘的通話錄音中，被認為是波蘭官員的「邁克」詢問德國官員「尼克」關於納瓦尼「中毒」事件，雙方用英語交流。「尼克」稱，「一切按計畫進行，相關材料將呈交給（德國）總理府，等候她（德國總理梅克爾）發表聲明」。在回答「能否確實證明納瓦尼確實中毒」時，「尼克」說，「這種情況下（能否確認中毒）不那麼重要，現在是戰爭，戰爭時期任何手段都是好的」。

錄音顯示，「邁克」稱，「應阻止（俄羅斯總統）普京將鼻子探進白俄羅斯事務……最有效的方法是讓他陷在俄羅斯自己的問題中，這種問題有不少」。「尼克」則表示「我們正在做（這方面的工作）」。

白俄羅斯總統盧卡申科3日在明斯克會見到訪的俄羅斯總理米舒斯京時曾透露，在德方聲稱納瓦尼「中毒」前，白軍事情報部門截獲了德國和波蘭官員關於此事的無線電通話。

盧卡申科說，德國有關納瓦尼「中毒」的說法不實，「納瓦尼沒有中毒」，他還說，白

方將向俄方轉交此次截獲的全部材料。

俄反腐基金會創始人納瓦尼8月20日在乘坐俄國內航班途中感到身體極度不適。飛機緊急降落鄂木斯克市後，納瓦尼被送往當地一家醫院救治，隨後被送往德國接受治療。據媒體報導，納瓦尼的症狀改善，但仍未脫離危險。

(中時 )