裕隆納智捷5日在台灣夏季籃球挑戰賽最後1場預賽，終以81比73擊退台銀，預賽5勝1敗、積分7分排名第1挺進冠軍賽，不過裕隆賽後獨特的凝聚士氣儀式，讓不少球迷都在旁邊圍觀，裕隆總教練邱大宗說：「這是一種凝聚力表現！」

在邱大宗口中每次訓練與每場賽後都會進行的儀式，是全隊圍成1個大圈圈，然後繞圈跟其他隊友一一擊掌，且在口中喊著，「Good Job(幹得好)！」最後齊聚在一起喊加油收尾，不僅是每個球員都要參加，就連教練團與防護員也都加入。

「這代表我們贏在一起，輸也在一起，展現我們的凝聚力，更代表我們是個團隊，」邱大宗表示，「自從我來這個球隊之後，就把這個儀式帶來球隊，現在我就不談達欣了(他是達欣前教頭)，我認為這種儀式確實帶來一定效果，當然要延續。」

儘管邱大宗不願重提過去達欣的陳年往事，曾待過達欣的裕隆後衛呂濟而卻表示，「邱教練以前在比賽結束後不會這樣做，但在每次訓練後就會這樣做了。老實講，這樣做了之後，球隊氣氛好多了，現在又開始這樣做也就不會感到奇怪。」

呂濟而5日攻下全場最高的16分，外加3助攻、3籃板，是裕隆擺脫台銀糾纏的關鍵人物，「既然我們都確定晉級冠軍賽了，所以我沒有壓力，放開來打，把握機會在場上做出貢獻。邱教練雖在賽前說一定要贏，我們卻沒有想太多。」

(中時 )