台南七股海鮮節七寶宴5日於七股國小戶外辦桌，台南市長黃偉哲（中）也到場大啖美食。（劉秀芬攝）

在麵線上鋪了滿滿牡蠣的「鴻運沖天迎登科」。（劉秀芬攝）

以虱目魚皮、烏魚子、白蝦、牡蠣搭配蔬菜的「七寶和風浪淘沙」。（劉秀芬攝）

年年報名搶手的台南七股海鮮節七寶宴，今年因應疫情延後辦理，而且只限50桌，每桌5000元，一開放報名就秒殺。5日中午七寶宴在七股國小戶外空間辦桌，總鋪師陳振東端出以七股在地虱目魚、石斑、烏魚、吳郭魚、文蛤、白蝦及牡蠣烹飪的美味彭派創意料理，讓有報到名的民眾大呼實在太值得了。

七股的養殖產業全國聞名，為推廣七股區在地農漁特產及觀光，台南市每年舉辦七股海鮮節系列活動，今年受疫情影響，民眾無法出國，國內旅遊興盛，七股海鮮節8月1日首日挖文蛤活動，參加人數破萬人，也破海鮮節活動紀錄，更造成附近公路大塞車、停車位一位難求。

曾經席開80桌的七股海鮮節七寶宴，已邁入第9年，今年因為疫情影響，改在戶外舉行，因場地限制，限量50桌，一開放報名就額滿。一名來自台南市區的民眾說，七寶宴名聲響亮，他們知道活動訊息後，報名當天就守在電腦前，一開放的第1分鐘內就報名，終於如願以償。

七股區公所表示，七寶宴由在地餐廳黑琵食堂理事長楊惠欽及總舖師陳振東聯手負責，今年的七寶宴創意菜色共計9道，包括以虱目魚皮、烏魚子、白蝦、牡蠣為主的「七寶和風浪淘沙」，「烏子滿堂躍盤飧」烏魚子炒飯，「鴻運沖天迎登科」則在麵線上鋪了滿滿的牡蠣。

菜色名稱由大文國小退休校長王明凱將食材及烹煮特色結合，充滿了詩意，讓現場民眾除了感受七股七寶的鮮美滋味外，也額外為七股七寶增添了文青味。總舖師陳振東是當地知名外燴廚師，七寶宴年年由他掌廚，他說，今年菜色成本變高，有報到名的民眾有口福。

(中時 )