譚炳文女兒受訪時泣不成聲。(取自東網)

被封為香港配音王的資深藝人譚炳文，闖蕩演藝圈超過70年，是經典粵語歌曲《舊歡如夢》的原唱者，也是台灣「包青天」金超群的常任配音員，今(5日)上午11時許，突然傳出病逝醫院消息，享壽86歲，噩耗震驚香港演藝圈。

影視、配音員多棲的譚炳文，自去年演出港劇《愛•回家之開心速遞》後，就全面退居幕後，專心配音員一職。據悉，他今年6月才發現罹患肺癌晚期，但並未跟友人透露，只說過自己腰很痛，想不到竟是因癌細胞擴散到骨頭，確診後3個月病逝。

而他的女兒譚淑瑩今日下午1點多在親友陪同下步出醫院，受訪時哭成淚人兒，「好突然，我完全沒有心理準備。」她說一開始以為爸爸只是單純的骨頭痛，還帶爸爸去看骨科醫生，根本沒想到竟然是癌細胞擴散，「我以為他可以至少(撐到)一、二年，或者多幾個月。」

譚淑瑩更淚曝父親生前心願，因為爸爸才剛和無線簽約，有個心願想完成，他好想去工作，「其實他腦筋是清楚的，只是活動慢了點，我真的好捨不得他，好捨不得……。」譚淑瑩說完，眼淚又直簌簌地留了下來。

(中時新聞網)