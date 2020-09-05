統一獅新洋投泰迪昨日對上樂天桃猿，主投4.2局挨3轟、失6分退場，用球數破百球，他強調自己經過14天隔離出關後還在調整投球姿勢，希望找回過去相當有威力的球，此外他透露漸漸習慣台灣生活，尤其非常愛吃台灣炸雞「胖老爹」。

泰迪來台後2場先發都是對上樂天桃猿，首戰5局失3分拿勝投，昨日先發則不滿5局就退場，無關勝敗，今日泰迪表示，「暴力猿」打線的確不可小覷，「桃猿打擊真的不錯，無論技巧或是手腕運用都很好，破壞能力強，希望下次對上他們能製造更多揮空率。」

昨日泰迪挨3發全壘打，分別是朱育賢雙響炮、陳俊秀3分炮，且都是第一球就被擊出牆，代總教練林岳平認為，主要是猿隊本來就是積極攻擊的球隊，泰迪的球路偏高，第一球容易被對手掌握。泰迪也透露印象最深刻的打者就是陳俊秀，「前4局還在掌握之內，但5局那顆失投滑球被俊秀逮中，對方很會掌握機會，下次希望能解決他。」

泰迪去年還效力小聯盟3A，來台經過2周隔離後，泰迪還不算找回身手，「這兩場感覺不錯，但投球姿勢還沒到位，出手點有些開掉，球沒有這麼銳利，有些死板，姿勢調整回來後，球路會更有威力、更會跑。」而林岳平則點出泰迪用球數過高，容易讓比賽陷入危機，是還需要改善的地方。

泰迪到台灣差不多1個月，他笑說台灣真的很熱、很潮濕，不過由於家鄉在美國德州、球隊在佛州，因此氣溫對他來說不會太難習慣，「食物很習慣，台灣各方面都不錯，最喜歡吃炸雞，已經點過好多次了，現在主要想調整姿勢，幫助球隊贏更多場比賽。」

(中時 )