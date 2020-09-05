網友舉例質疑加利老闆是韓粉的邏輯。(取自臉書)

「口罩國家隊」加利科技有限公司，被查獲以陸製非醫療用口罩混充實名制口罩，引發社會震驚，而老闆林明更被親綠臉書粉絲專頁起底，疑似在107年高雄市長選舉期間，捐4000元政治獻金給韓國瑜。但有網友則拿出一張照片指出，有一名和台南南市長黃偉哲同名的人也曾捐款給韓國瑜，並質疑照這樣的邏輯，難道黃偉哲也是韓粉？

臉書粉專「只是堵藍」今日發文指出，「小編心血來潮去監察院政治獻金公開查閱平台搜尋一下林明進，結果赫然發現有個林明進在107年捐給韓國瑜4000元！而且更令人覺得巧合的是，該名林明進的地址竟然是新北市八里。」並懷疑林明進可能是韓粉。

對此，臉書粉專「韓黑父母不崩潰」則貼出一張圖表示，有一名和黃偉哲同名的民眾曾分別在2018年地方選舉和今年總統大選時捐款給台北市長柯文哲和前高雄市長韓國瑜。並反酸，照某些人的邏輯，台灣發生任何事情，只能被區分為英粉、韓粉、柯粉，「欸，那偉哲一次包辦韓柯粉？」

網友們也回應，「這是不能說的秘密，人在曹營、心在漢」、「這樣子黃市長比較愛韓國瑜，因為台灣價錢多1000，哈哈」、「捐韓的多一千，韓粉無誤」。

(中時新聞網)