桃園一名人妻王姓女子，出軌同公司的黃姓主管，甚至在車上曖昧激情，王女丈夫發現妻子不對勁，一查才知道被戴綠帽，且行車紀錄器錄下兩人鹹濕對話，像是「我要親奶奶」、「臭ㄇㄇ」等，因此法官認為王女與黃姓主管確實有親密關係，判黃男須賠償12萬元。

王女丈夫羅姓男子，在法庭上控訴，黃男明知道妻子已婚，卻利用上下屬關係，積極追求妻子，還維持親密關係一段時間，認為黃男嚴重破壞配偶權，造成其精神上莫大痛苦，因此求償精神撫慰金60萬元。

法官調查黃男行車記錄器，發現王女與黃男對話，例如「我說親親是親奶奶」、「不要，你昨天親完回去跟我說臭ㄇㄇ」、「我是消費者，我都沒嫌臭ㄇㄇ 」、「沒禮貌，氣死我了，你早上已經吸過了」，內容相當鹹濕，足以認定兩人的確有親吻、肢體接觸等親密行為。

黃男對此坦承不諱，表示去年10月3日晚間，與王女在車上親吻、肢體接觸，但他認為羅男請求賠償情節過於誇張，同時金額也過高，應予酌減；法官審理此案，羅男求償有據，認定黃男確實破壞其婚姻，導致羅男與妻子協議離婚，最後依據雙方職業、學歷、收入與侵權等情節，判處黃男應賠償12萬元，全案可上訴。

(中時新聞網)